شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 مع الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى السوق المحلى المصرى، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها السابقة، بالتزامن مع توازن حركة الأوقية فى الأسواق العالمية واستمرار ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وبحسب مؤشرات التسعير المعتمدة فى محلات الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 5,274 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,615 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,956 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3,077 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات من عيار 21): 36,920 جنيهًا

ويأتى هذا الاستقرار فى ظل تداول الأوقية عالميًا عند مستوى يقترب من 3,324 دولارًا، وسط تحركات محدودة فى البورصات العالمية، خاصة مع تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال الجلسات الأخيرة، مما دعم ثبات أسعار المعدن النفيس.

ويترقب المتعاملون فى السوق المحلى أى تغييرات فى الأسعار خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع قرب اجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى المرتقب، الذى قد يعيد تشكيل اتجاهات الذهب عالميًا، ومن ثم التأثير على السوق المحلى فى مصر.