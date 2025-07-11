الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ36960 جنيها

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سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ36960 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 11 يوليو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.


أسعار الذهب فى مصر اليوم:
- سعر جرام الذهب عيار 24: 5280 جنيهًا

- سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا: 4620 جنيهًا

- سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا


وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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