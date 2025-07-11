شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان أعلى القطاعات استيعابا لعمالة القطاع العام بـ620 ألف عامل فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة العاملين المدنيين بالقطاع العام والأعمال العام طبقا للقطاع الاقتصادي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي العاملين نحو 620 ألف و84 عامل، بواقع 544 ألف عامل من الذكور، و2240 عامل من الإناث.

وحاز قطاع الإسكان والتعمير على غالبية العاملين بعدد 213 ألف و51 عامل، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية ويعمل به 126 ألف و800 عامل، ثم قطاع الكهرباء ويستوعب عدد 115 ألفا و67 عاملا، بالإضافة إلى قطاع السياحة والطيران ويعمل به 44 ألفا و587 عاملا، والعملين في قطاع النقل والمواصلات بواقع 35 ألفا و294 عاملا، والعاملين في التموين والتجارة الداخلية بعدد 24 ألفا و599 عاملا.

وسجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 الف عامل بنسبة 35.7 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 61 الف عامل ثم الغربيةحوالي 32 الف عامل ثم الجيزة حوالي 28 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 22 الف عامل، وسجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 37.2% من اجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا اقل معدل بنسبة1.6 % من اجمالي عدد العاملين.