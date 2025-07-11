شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ299.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 399 ريالا، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 399.00 ريال

عيار 22 سجل 365.75 ريال

عيار 21 سجل 349.25 ريال

عيار 18 سجل 299.25 ريال

عيار 14 سجل 232.75 ريال

عيار 12 سجل 199.50 ريال

الأونصة 12412.25 ريال

الجنيه الذهب 2793.50 ريال

الأونصة بالدولار 3315.34 دولار



سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا امس الخميس، مدعومة بتراجع محدود فى قيمة الدولار الأمريكى وعوائد السندات، فى وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع.investing.



زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكى بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.