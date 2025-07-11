شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 11-7- 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الجمعة، 11 يوليو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11-7- 2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى: وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء. 49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.47 جنيه للشراء. 49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع.

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