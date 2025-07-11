شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية يكشف خطط تطوير الشركات وتحويل الخاسرة إلى رابحة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المحاسب عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف ان يكون البعد البيئي والاستدامة محورا أساسيا في كافة القطاعات بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الامثل لها وإنتاج منتجات اقل اعتمادا على الكربون وفق توجيهات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

أشار انه يجرى العمل على اتخاذ قرارات استراتيجية للتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر والربط مع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية للسياسات العامة للدولة ، والالتزام بتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات والبرامج التنموية المستقبلية.

أضاف مصطفى أن شركات (النصر للأسمدة – - سيناء للمنجنيز - مصر لصناعة الكيماويات –النهضة للصناعات ) تدرس الاستفادة من المبادرات التي تقدمها وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع البنوك المصرية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعى في برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) المعنى بتوفير التمويل للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.

وكذلك العمل على تخطى تحديات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبى المعرفة باسم Adjustment Mechanism Carbon Border

( حيث صدر القانون في مايو 2023 وبفترة انتقالية تنتهى في ديسمبر 2025 والتطبيق الفعلى بداية من يناير 2026. حيث تم أيضا اصدار قوانين مثيلة في دول منها UK CBAM )

كما انه تجرى عمليات التوافق مع كافة القوانين والمعايير البيئية (القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ) للأنشطة الحالية من خلال : -

الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها والحد من فقد الطاقة عبر العمليات الصناعية واجراء عمليات الصيانة الدورية التي تؤدى الى كفاءة التشغيل المستمر لخطوط الإنتاج وغيرها من العناصر .



أشار عماد الدين مصطفي وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة ، انه في ضوء استراتيجية الشركة القابضة المتوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة فقد قامت الشركة القابضة بالجهود التالية في سبيل إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة وتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة حيث قامت الشركة القابضة باستكمال ما بدأته من خطتها لإعادة هيكلة حقوق الملكية للشركات التابعة وتدعيم الهيكل التمويلي بها لتحسين مراكزها المالية حيث تم خلال العام المالي 2024/2025 زيادة رؤوس أموال عدد 4 شركات تابعة (مطابع محرم – الدلتا للأسمدة - ناروبين – المحاريث والهندسة) بإجمالي نحو 2.3 مليار جنيه من القروض الممنوحة من الشركة القابضة وذلك على النحو التالي:

كما قررت الجمعية العامة لشركة مطابع محرم الصناعية في 19/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 600 مليون جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 600 مليون جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة.

وكذلك قررت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في 25/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح 6.4 مليار جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1890 مليون جنيه ليصبح 6290 مليون جنيه بدلاً من 4400 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة.

أوضح أن الجمعية العامة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" قررت في 25/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 500 مليون جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 198 مليون جنيه ليصبح 448 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة.

كما قررت الجمعية العامة لشركة المحاريث والهندسة في 26/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 40.6 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه بدلاً من 209.4 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة.

وحول استهداف تحول شركة الدلتا للأسمدة من الخسائر لتحقيق الأرباح أوضح انه بتاريخ 25/3/2025 قررت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية الموافقة على تعديل رؤية مسار تطوير الشركة إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: تتمثل في الإصلاح والصيانة وتشمل إجراء الصيانات الضرورية لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.

المرحلة الثانية: تتمثل في التطوير الشامل وتشمل رفع الطاقات الإنتاجية وتطوير المعدات وخفض استهلاك الطاقة بالشراكة مع أحد المستثمرين الاستراتيجيين.

وبناءً عليه اعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة الموازنة التخطيطية بصافي ربح مستهدف بنحو 42.9 مليون جنيه، مقابل خسائر فعلية محققة خلال العام المالي 2023/2024 بنحو (304.5) مليون جنيه. ومقابل خسائر متوقعة خلال العام المالي 2024/2025 بنحو (238) مليون جنيه.

وبذلك تكون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد نجحت في تتويج جهودها الدؤوبة خلال الأعوام السابقة لتصل إلى تحقيق كافة الشركات التابعة أرباحاً مستهدفة خلال عام الموازنة 2025/2026.