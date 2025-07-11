الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 11-7-2025

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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 11-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، الأمريكى اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، استقرار أمام الجنيه المصرى، فى البنك المركزى المصرى 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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