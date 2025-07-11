شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ355.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 355.50 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



سعر الذهب فى الامارات

عيار 24 سجل 400.25 درهم

عيار 22 سجل 370.75 درهم

عيار 21 سجل 355.50 درهم

عيار 18 سجل 304.50 درهم

عيار 14 سجل 235.75 درهم

عيار 12 سجل 202.00 درهم

الأونصة 12449.25 درهم

الجنيه الذهب 2844.00 درهم

الأونصة بالدولار 3322.15 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا امس الخميس، مدعومة بتراجع محدود فى قيمة الدولار الأمريكى وعوائد السندات، فى وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع.investing.



زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكى بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.