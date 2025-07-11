شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا لزراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سعي الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الخامات الصناعية، شهدت مصر توسعًا مهمًا في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث تم زراعة 500 فدان بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بتراجع 1500 فدان عن الموسم الماضي .

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح تجارب السنوات الماضية، وتسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج وتوطين مدخلات الإنتاج محليًا ، تعرف علي مزايا زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات في 5 نقاط .

1- خفض فاتورة الاستيراد: الأقطان قصيرة التيلة تُستخدم على نطاق واسع في الصناعة، وتقلل زراعتها من اعتماد المصانع المصرية على القطن المستورد.

2- دعم صناعة الغزل والنسيج: توفر المادة الخام الرئيسية لمصانع الغزل المحلية، ما يعزز القدرة الإنتاجية للصناعة الوطنية.

3- تنمية مناطق جديدة : استصلاح وزراعة شرق العوينات يعزز التنمية الزراعية في مناطق نائية ويوفر فرص عمل جديدة.

4- شراكة فاعلة مع القطاع الخاص: تمويل المشروع من القطاع الخاص مقابل الدعم الفني من الدولة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة والمستثمرين.

5- تحقيق القيمة المضافة: استخدام القطن في التصنيع المحلي يرفع من قيمة المنتج النهائي ويعزز فرص التصدير من منتجات ذات جودة عالية.