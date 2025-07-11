شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. مع استقرار السبائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استقرار جميع الأعيرة، ننشر سعر الذهب اليوم فى مصر، بتعاملات الجمعة 11 يوليو 2025، فى ظل تسجيل ثباتًا عند مستوياتها إغلاق السوق أمس، بالتزامن مع تذبذب أونصة الذهب عالميا فوق المستويات 3320 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24: 5,274 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4,615 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,956 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3,077 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب 36,920 جنيهًا

هذا وقد أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطى الفيدرالى أن عدد قليل فقط من أعضاء البنك الفيدرالى يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى فى وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات فى وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.



يذكر أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد صوتت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة فى اجتماعها لشهر يونيو. ومن المقرر عقد اجتماع البنك التالى يومى 29 و30 يوليو.

أما عن الطلب على الذهب المادى فقد أعلن مجلس الذهب العالمى أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادى قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب لتنهى النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوى منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.

كما ارتفعت حيازات صناديق الذهب من التدفقات النقدية إلى أعلى مستوى فى 34 شهرا خلال شهر يونيو الماضي.

خلال النصف الأول استحوذت أمريكا الشمالية على الجزء الأكبر من التدفقات مسجلة أقوى نصف سنوى لها فى خمس سنوات.

ورغم تباطؤ الزخم فى شهرى مايو ويونيو اشترى المستثمرون الآسيويون عددًا قياسيًا من صناديق الاستثمار المتداولة فى الذهب خلال النصف الأول من العام، مساهمين بنسبة 28% فى صافى التدفقات العالمية وبنسبة 9% فقط من إجمالى الأصول المدارة عالميًا. وتحولت التدفقات الأوروبية أخيرًا إلى إيجابية فى النصف الأول من عام 2025 بعد خسائر نصف سنوية متواصلة منذ النصف الثانى من عام 2022.