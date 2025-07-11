شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بمصر اليوم الجمعة.. الأونصة تتماسك فوق 3320 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا عند مستويات إغلاق السوق أمس، فى ظل تماسك سعر الأونصة عالميًا أعلى من 3320 دولارًا، وسط حالة من الترقب لسياسات الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة وتداعيات القرارات الجمركية.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24: 5,274 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4,615 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3,956 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3,077 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب : 36,920 جنيهًا

الأسواق العالمية تترقب قرارات الفيدرالي

وأظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأخير أن غالبية الأعضاء يفضلون تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، بسبب استمرار المخاوف التضخمية المرتبطة بالسياسات الجمركية للرئيس دونالد ترامب. وكانت لجنة السوق المفتوحة قد قررت بالإجماع تثبيت الفائدة فى اجتماع يونيو، فيما يُنتظر الاجتماع المقبل يومى 29 و30 يوليو الجاري.

ارتفاع تدفقات صناديق الذهب عالميًا

وفى سياق آخر، أعلن مجلس الذهب العالمى أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب شهدت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 74.6 طن خلال شهر يونيو، وهو ما رفع إجمالى التدفقات فى النصف الأول من 2025 إلى أعلى مستوى نصف سنوى منذ عام 2020، بقيمة تقارب 38 مليار دولار.

وارتفعت حيازات صناديق الذهب إلى أعلى مستوى فى 34 شهرًا، حيث استحوذت أمريكا الشمالية على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، مسجلة أقوى أداء نصف سنوى فى خمس سنوات. كما ساهم المستثمرون فى آسيا بنسبة 28% من صافى التدفقات العالمية، رغم أن حصتهم من الأصول المُدارة لم تتجاوز 9%.

أما فى أوروبا، فقد تحولت التدفقات إلى إيجابية خلال النصف الأول من العام، بعد خسائر استمرت منذ النصف الثانى من 2022.