شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 4620 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، استقرارًا في التعاملات، وسجل سعر الجرام عيار 21 وهو الأعلى تداول في مصر 4595 جنيها .

وتشهد الأسعار تراجعات ملحوظة في اليومين الماضيين بالأسواق المحلية والعالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 5251 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3938 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36760 جنيهًا

وواصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات أمس الخميس، في الوقت الذي ارتفعت فيه سعر الأوقية نتيجة تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

ويلعب الدولار الأمريكي دورا مؤثرا في تطور أسعار الذهب عالميا، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة صعود الدولار الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوياته في أسبوعين، إلى جانب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من الضغط على الذهب، كونه لا يدرّ عائدًا، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.