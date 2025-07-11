شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا وتقترب من 117 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت عملة «بتكوين» اليوم الجمعة، لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 116 ألفا و781.10 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 24 في المائة، وسجلت في أحدث تداولات 116 ألفا و563.11 دولار.

وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لشركة «ويب 3 أسوسيشن» في هونغ كونغ: «الذروة الجديدة التي وصلت إليها بتكوين مدفوعة بتراكم لا هوادة فيه للطلب المؤسسي، يقبل لاعبون كبار على المتاح ويستوعبون السيولة في التداول».

ووقع ترمب في مارس، أمرا تنفيذيا لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعين عددا من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

أما «إيثر»، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا بما يقارب خمسة في المائة إلى 2956.82 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2998.42 دولار.