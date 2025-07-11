شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يعلن انتظام العمل بكافة ماكينات الصراف الآلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلى المصرى عن انتظام العمل بكافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لخدمة العملاء.
وأكد البنك أن فرق العمل الفنية المختصة تعمل بشكل مباشر وعلي مدار الساعة للتاكد من كفاءة الماكينات واتخاذ إية إجراءات لازمة في حينها حتي تفي بمتطلبات واحتياجات العملاء، وهو ما يتم بمتابعة دورية من إدارة البنك.
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