ضبط محطتي وقود تجمعان 125 ألف لتر بنزين وسولار للبيع فى السوق السوداء

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أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين على مجموعة من محطات الوقود التابعة لشركات التسويق المختلفة بالإضافة إلى عدد من مخازن ومستودعات لتوزيع اسطوانات البوتاجاز في 7 محافظات هي البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح والدقهلية والجيزة وجنوب سيناء والشرقية.

ضبط محطتي وقود تجمعان 125 ألف لتر بنزين وسولار للبيع في السوق السوداء

كشفت نتائج الحملة عن ضبط إجمالي كميات 125,294 ألف لتر من السولار والبنزين، بقيمة إجمالية تزيد على 3.7 ملايين جنيه في محطتي وقود بمنطقة الجلاء بالزقازيق ومنطقة غزالة بالساحل الشمالي جُمعت بغرض التصرف فيها بشكل غير مشروع وبيعها في السوق السوداء، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحطتين وتحرير محاضر في مباحث التموين وتوجيهها إلى هيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار من المخالفين.

فحص جودة المنتجات البترولية والاستجابة لشكاوى المواطنين

ضبطت الحملة مخالفات بثلاث محطات إحداها في منطقة هضبة أم السيد والأخريتين بمنطقة الساحل الشمالي تتعلق بوجود مياه في خزانات الوقود بالمحطتين بناءً على شكاوى من المواطنين وردت إلى اللجنة، مما استدعى تطهير الخزانات فوراً للتشغيل السليم وضمان سلامة سيارات المواطنين، كما سُحبت عينات من المنتجات البترولية واتُخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفات لعدم تكرارها.

ضبط مخالفات تتعلق بالسلامة في المحطات

كما تمت المراجعة الفورية لمحطة الوقود في الزقازيق بمنطقة الجلاء عقب حادث اشتعال بفوهة الخزان بالمحطة نتيجة عدم توصيل هوايات الصهاريج بشكل صحيح، وجرى التعامل مع الحادث فوراً ومراجعة التوصيلات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة فرق الصيانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما رصدت اللجنة مجموعة من مخالفات السلامة والمخالفات الفنية في عدد من المحطات ومستودعات البوتاجاز ووجهت شركات التسويق المشغلة للمحطات للتعامل معها بشكل فوري، ومنها وجود وسائل إطفاء غير صالحة للاستخدام وعدم وجود أجهزة إنذار ، ومخلفات قابلة للاشتعال، وعدم وجود عمالة مدربة على مكافحة الحرائق، ووجود توصيلات كهربائية عشوائية، إلى جانب مخالفة السعات التخزينية المحددة من الهيئة في بعض المحطات.

فحص شكاوى المواطنين بشأن الخدمة

استجابت اللجنة لشكاوى حول سوء الخدمة والمعاملة بشكل غير لائق في إحدى المحطات بحي المهندسين، وقدم مسئولو المحطة الاعتذار لمقدمة الشكوي.

كما أجرت اللجنة مراجعة لعمليات تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمصانع التعبئة والتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة، والتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة من الدولة، كما ضبطت اللجنة مستودع مغلق وغير مطابق للمواصفات ويبيع في مكان آخر وهو مستودع الزهراء ببلطيم.

وأكدت الهيئة التزامها بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات محطات الوقود ومستودعات البوتجاز، والعمل على تقديم منتج مطابق للمواصفات مع التأكد من الالتزام بمعايير السلامة في المحطات والمنافذ وعدم التهاون في ذلك حفاظاً على الأرواح.