شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 18 يصل إلى 3981.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، بضعة جنيهات مساء اليوم الجمعة، ليصل سعر عيار 24 إلى 5308 جنيهات، وعيار 22 إلى 4866.25 جنيه، وعيار 21 إلى 4645 جنيهًا، يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه سعر الذهب العالمي صعود بسبب رسوم ترامب.





أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

ووفق وكالات، ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا وتهديده باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين آخرين، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.72% ليصل إلى 3348 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 3360 دولارًا، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.15%.