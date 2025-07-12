شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة تنفق 140 مليار جنيه على المعاشات و12 مليارًا على علاج المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 11 يوليو 2025 08:00 م
أنفقت الموازنة العامة للدولة، حوالي 586.1 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2024، بنسبة نمو 25.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية بزيادة بقيمة 118.8 مليار جنيه، موزعة ما بين:
1- ارتفع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 54.4 مليار جنيه محققًا 173.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
2- ارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.4 مليار جنيه محققًا 6.2 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
3- ارتفع الإنفاق المخصص لدعم الصادرات بنحو 6.9 مليار جنيه محققًا 11 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
4- ارتفع دعم الإنتاج الصناعي بنحو 1.5 مليار جنيه محققًا 10.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
5- ارتفع الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 3.2 مليار جنيه محققًا 5.2 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
6- ارتفع الإنفاق على دعم المزارعين بنحو 2.2 مليار جنيه محققًا 2.6 مليار جنيه.
7- ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بنحو 6.5 مليار جنيه محققًا 38.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
8- ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 6 مليارات جنيه محققًا 140.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5% خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية.
9- ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 3.2 مليار جنيه محققًا 12.1 مليار جنيه بنسبة نمو 36.2%.
وبلغ حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة، حوالي 3.408 تريليون جنيه بزيادة بقيمة 685.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2024/2025، بنسبة نمو 25.2%، مقابل 2.723 تريليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وفق التقرير المالي لوزارة المالية.
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