شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع محليًا وعالميًا.. والأوقية تقترب من 3360 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، بالتوازي مع أداء قوي في السوق العالمية، وأنهت الأوقية تداولات الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 1% لتلامس مستوى 3360 دولارًا.

وفي السوق المحلية، جاءت الأسعار على النحو التالي (دون مصنعية):

عيار 24: 5320 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3990 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا

الارتفاع المحلي جاء مدفوعًا بانتعاش عالمي في أسعار الذهب، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تشمل واردات من كندا والبرازيل وعدة شركاء تجاريين، بدءًا من أغسطس المقبل.

وعلى الرغم من تصاعد نبرة "حروب الرسوم الجمركية"، فإن المعدن الأصفر لم يسجل القفزات المعتادة، وسط اعتياد الأسواق على السياسات الحمائية الأمريكية، إلا أن الزخم الصعودي هذا الأسبوع أعاد الثقة للمستثمرين في الذهب كملاذ آمن.