شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يختتم تداولات جلسة الجمعة على صعود كبير والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الذهب في مصر، خلال ختام التداولات المسائية، على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتقترب الأونصة من 3360 دولاراً .

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5320 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3990 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.