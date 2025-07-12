شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام



سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.