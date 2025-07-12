شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولًا بـ4.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.1 مليار ورقة، بقيمة 4.5 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.1 مليار ورقة، بقيمة 2.7 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 628.5 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 885.9 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 106.5 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 125.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 301.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 996.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 445.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 778.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع البنوك بحجم تداول 14.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 677.3 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 129.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 627.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 39 مليون ورقة منفذة بقيمة 83.4 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 41.4 مليون ورقة بقيمة 54.4 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

