شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر.. صعود عالمى يدعم السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 12 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا، مدفوعة بصعود قوي في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية، لتقترب الأونصة من مستوى 3360 دولارًا، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، وجاء هذا الصعود بعد موجة تراجع استمرت لأسبوعين، ما يعكس حالة من التعافي الجزئي للمعدن النفيس.

الأسعار المحلية بدون مصنعية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلي – 4650 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3990 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فسجل 37240 جنيهًا، مع تحركات محدودة تتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا على مدار اليوم، تأثرًا بالتقلبات العالمية وحركة العرض والطلب محليًا.

الذهب يقلص خسائره الأسبوعيةارتفع الذهب محليًا لليوم الثالث على التوالي، مستفيدًا من الزخم الإيجابي في الأسواق العالمية، ويبدو في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكاسب واضحة إذا استمر الاتجاه الصاعد خلال تداولات اليوم. هذا التحسن يأتي بعد بداية ضعيفة للأسبوع، شهد فيها المعدن خسائر ملحوظة.

رغم تصاعد التصريحات الحمائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على بعض الواردات، لم يحظَ الذهب بالدعم المعتاد من المستثمرين، في ظل تكرار هذه السياسات واعتياد الأسواق عليها، ما حد من تأثيرها في تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.