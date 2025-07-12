شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ 402 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 356.75 درهم إماراتي، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 402 درهم

عيار 22 سجل 372 درهمًا

عيار 21 سجل 356.75 درهم

عيار 18 سجل 305.75 درهم

عيار 14 سجل 236.50 درهم

عيار 12 سجل 202.75 درهم

الاونصة 12503.50 درهم

الجنيه الذهب 2854 درهمًا

الأونصة بالدولار3345.63 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا ، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، ززادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.