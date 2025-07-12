شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة هذا الأسبوع..انعقاد عمومية 4 شركات أبرزها القلعة القابضة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، أبرزها انعقاد عمومية 4 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، يوم الأحد، بنظر المحكمة، الدعوى رقم 61 لسنة 81 المرفوعة على الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ 6 يوليو عام 2024 لورود التقرير، وفي اليوم التالي ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، على أن يتم توزيع كوبون الشركة الأولى بواقع 11.25 جنيه للسهم، والثانية بواقع 0.1285115906 دولار اعتبارًا من يوم 17 من الشهر نفسه.

ويوم الثلاثاء 15 يوليو، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، للنظر في الموافقة على أن يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة نصر بدلًا من جاردن سيتي، وينتهي الحق في التوزيع لمشتري سهم مصر بني سويف للأسمنت، على أن يتم توزيع الكوبون رقم (20) بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد اعتبارًا من 20 يوليو الجاري.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركتي القلعة القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، وتنظر الأولى زيادة رأس مال الشركة المرخص به ورأس المال المصدر في ضوء تقرير الإفصاح المنشور على شاشات البورصة المصرية، وفقًا لنص المادة 48 م قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنظر الثانية الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام عدد 1.6 مليون سهم من أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية بقيمة اسمية إجمالية قدرها مبلغ 824.3 مليون جنيه، وتعديل المادتين رقمي 6،7 من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على مد مدة نظام الإثابة والتحفيز لمدة 7 سنوات جديدة تبدأ من 1 يوليو عام 2025، وإضافة نشاط إدارة المستشفيات إلى غرض الشركة، كما تعقد الجمعية العامة العادية لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة، وفي نفس اليوم يصرف القسط الثاني من كوبون شركة جي بي كوربوريشن بقيمة 0.15 جنيه.