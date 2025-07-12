شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: جار العمل على إصلاح العطل بمحطة "الشباب" وإعادتها للخدمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن عطل فنى طارئ تسبب فى خروج محطة كهرباء الشباب بالإسماعيلية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بقدرة 1500 ميجا وات، وذلك فجر اليوم السبت.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج بالشركة القابضة للكهرباء، متواجدين حاليا داخل المحطة لمتابعة أعمال الإصلاح وسرعة إنهاء العطل، لافتا إلى أنه سيتم عودة المحطة للخدمة غدا الأحد.

وأوضح المصدر أن توقف المحطة لا يعنى تأثر اى منطقة أو محافظة على مستوى الجمهورية بأى انقطاعات نتيجة الاعتماد على شبكة موحدة تقوم بتوزيع الطاقة المنتجة على المشتركين.

يذكر أن محطة كهرباء الشباب بالاسماعيليه تم رفع القدرة الإنتاجية للمحطة من 1000 ميجاوات إلى 1500 ميجاوات باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة دون استخدام أي شكل من أشكال الوقود والاستفادة من العادم الناتج من الوحدة الغازية باستخدام البخار واستعادة الطاقة من البخار وذلك من خلال تحويلها إلى محطة ذات الدورة المركبة وإضافة إنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للمحطة.

وكانت المحطة تعمل بنظام الدورة البسيطة منذ عام 1982 من خلال 3 وحدات غازية تم تدعيمها في عام 2011 بإنشاء 8 وحدات فقط وتنتج 1000 ميجاوات وبعد التطوير وإدخال نظم تكنولوجيا الدورة المركبة التي تعمل دون استخدام الوقود تم زيادة القدرة الإنتاجية الى 1500 ميجاوات من خلال استخدام نظام مكثف التبريد بالهواء الذي تم تنفيذه لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.



