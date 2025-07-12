شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القرى السياحية: افتتاح المسرح الرومانى أعاد لمارينا ريادتها فى تنظيم المهرجانات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، عن افتتاح المسرح الروماني بمارينا العلمين السياحي، بحفل غنائي بحضور الآلاف من الجماهير، حيث شارك في إحياء الحفل كل من نجوم الغناء: إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعري، ومحمد فؤاد، وعدد آخر من النجوم .

وأوضح رئيس الجهاز، أن افتتاح المسرح الرومانى جاء بعد استعدادات وتجهيزات دامت شهورا ، من خلال جهاز القري السياحية والشركة المنفذة لأعمال التطوير للمسرح، حيث انطلقت الحفلات بالمسرح الروماني بمارينا العلمين، والذي تم إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة زوار مارينا بمختلف مناطقها.

وأضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن المسرح يتضمن فندقا يحتوى على 24 غرفة فندقية، فضلا عن أن المسرح يسع لنحو 6000 فرد، ويتضمن قاعة للسينما، وعروضا وحفلات طوال أيام الأسبوع.

وتابع، أن الفندق به شاطئ على سواحل مارينا، ويتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال وحفلات طوال أيام الأسبوع، لافتا إلى أن المسرح الروماني بمارينا، يعد واحدا من أهم المسارح الفنية الذي غنى على خشبته أهم نجوم الوطن العربي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المسرح الروماني، يتضمن ساحات انتظار، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية لتوفير مختلف الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.



الفعاليات



المسرح بعد الافتتاح



المسرح بعد التطوير