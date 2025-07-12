شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 12-7-2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في الريال مقابل الجنيه.
ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
13.557 جنيه للشراء.
13.613 جنيه للبيع.
12.666 جنيه للشراء.
13.611 جنيه للبيع.
12.666 جنيه للشراء.
13.595 جنيه للبيع.
12.553 جنيه للشراء.
13.597 جنيه للبيع.
12.65 جنيه للشراء.
13.59 جنيه للبيع.
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