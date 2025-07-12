شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محمود محيي الدين لعضوية المجلس القيادي لحلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجموعة الدولية لحلول التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة انضمام الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، لعضوية المجلس القيادي للمجموعة، والذي يرأسه الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور جيفري ساكس.

وذكرت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني أن عضوية محيي الدين بالمجلس القيادي للمجموعة تأتي انعكاسًا لمسيرته الثرية ومساهماته المؤثرة في قضايا التنمية على الصعيدين الوطني والدولي بصفته اقتصادي بارز يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في مجالات التمويل الدولي والتنمية.

ونوهت المجموعة عن السيرة الذاتية الحافلة لدكتور محمود محيي الدين حيث يشغل منصب أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، كما يعمل أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم، وزميلًا أول غير مقيم في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية بمؤسسة بروكنجز.

وأشارت إلى أن محيي الدين يتولى منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كما يقود فريقًا من الخبراء البارزين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول عملية لأزمة الديون العالمية، كما سبق له أن شغل منصب وزير الاستثمار في مصر خلال الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠، فضلًا عن توليه عدة مناصب قيادية بالبنك الدولي، من بينها نائب أول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية ٢٠٣٠ والعلاقات مع الأمم المتحدة والشراكات، ومنصب المدير المنتدب المسؤول عن ملفات التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، والحد من الفقر، والسياسات الاقتصادية، والتمويل، وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى معهد البنك الدولي، كما عمل مبعوثًا خاصًا لرئيس البنك الدولي لأهداف التنمية للألفية، وأجندة ما بعد ٢٠١٥، ثم أهداف التنمية المستدامة، وتمويل التنمية.

وأبرزت المجموعة أن محيي الدين يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وريك بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، ودبلومًا في اقتصاديات التنمية من جامعة وريك، بالإضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة.

وأكدت المجموعة أن هذه الخلفية الثرية من المناصب والخبرات العلمية والعملية تعكس مساهمة محيي الدين القيمة في دعم أهداف شبكة حلول التنمية المستدامة، من خلال توجيه السياسات والمبادرات نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستويات كافة.

وتأسست المجموعة الدولية لحلول التنمية المستدامة عام ٢٠١٢، وتهدف إلى تسريع التعلم المشترك والمساعدة في التغلب على الفصل بين العمل الفني والسياسة، وذلك من خلال تطوير المفاهيم المتكاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتداخلة والمرتبطة ببعضها البعض التي تواجه العالم.