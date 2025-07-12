شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالسبت، 12 يوليو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا ملحوظًا، حيث سجل عيار 24 سعر 41.475 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.475 ريال
عيار 22 سجل 38.025 ريال
عيار 21 سجل 36.300 ريال
عيار 18 سجل 31.100 ريال
عيار 14 سجل 24.200 ريال
عيار 12 سجل 20.750 ريال
الاونصة1290.175 ريال
الجنيه الذهب290.375 ريال
الأونصة بالدولار3356.89 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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