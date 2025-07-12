شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن واحد جرام اليوم السبت 12 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن واحد جرام اليوم في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، إلى مستويات 5500 جنيه شامل المصنعية، رغم الإجازة في البورصة العالمية، حيث تساهم عوامل العرض والطلب في تحريك سعر الذهب.

حركة الذهب في مصر جاءت بعد صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة تجاوزت 1% خلال الجلسة الختامية للتداول على الذهب هذا الأسبوع لتغلق الأونصة عند 3354 دولاراً بإغلاق إيجابي للذهب بعد أسبوعين من التراجع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5326 جنيهًا

- عيار 21: 4660 جنيهًا

- عيار 18: 3994 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

استطاع الذهب أن يرتفع لليوم الثالث على التوالي ليقلص معظم الخسائر التي سجلها مطلع الأسبوع الماضي، وقد نجح الذهب في أن يغلق تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع إذا استمر الزخم الإيجابي خلال جلسة الجمعة.



