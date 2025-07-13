الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3994 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3994 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 12 يوليو 2025 06:00 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،

 

اسعار الذهب اليوم فى مصر
  • عيار 24: 5326 جنيهًا
  • - عيار 21: 4660 جنيهًا
  • - عيار 18: 3994 جنيهًا
  • - الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا


وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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