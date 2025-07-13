شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم "خيرية" ينطلق من الساحل الشمالي بتجربة فريدة تجمع الفخامة والتراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قلب الساحل الشمالي، وبالتحديد داخل قرية هاسيندا، يفتتح مطعم "خيرية" أبوابه رسميًا يوم الخميس 17 يوليو، ليقدم تجربة غير مسبوقة تجمع بين أصالة التراث المصري وروح العائلة، في تصميم فاخر ومساحة تليق بالذوق الرفيع.

"خيرية" ليس مجرد اسم تجاري، بل يحمل قصة عائلية أصيلة تجسد علاقة جميلة بين الجدة والحفيدة، وهي الروح التي أراد مؤسسو المطعم إيصالها للزوار.



يقف خلف هذا المشروع الطموح القبطان محمد فايد، وشقيقه المهندس مصطفى فايد، اللذان قدما نجاحات واسعة من خلال مجموعة القبطان للسيارات، داخل مصر وخارجها، قبل أن يتجها الآن بعزم ووضوح نحو عالم الطهي.

يتميّز المطعم بتصميم داخلي مبهر، ومساحة رحبة تتيح للزائرين تجربة مريحة وفاخرة، إضافة إلى تفاصيل مستوحاة من التراث المصري بروح معاصرة، تُشعر الزائر وكأنه داخل بيت عائلة أنيق يعكس الدفء والحنين.

خيرية مشروع جديد… لكن مبني على جذور حقيقية، وطموح أن يصبح واحدًا من أبرز معالم الساحل صيف 2025.