شكرا لقرائتكم خبر عن من رمسيس إلى كل المحافظات.. خريطة سنترالات تحمل البنية التحتية للاتصالات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

سلط الحريق المحدود الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس الضوء على أهمية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وحجم انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية. ورغم حساسية موقع السنترال في قلب العاصمة، إلا أن الخدمة لم تتأثر، وهو ما أرجعه مسؤولون إلى اعتماد الدولة على شبكة قومية متكاملة من السنترالات، مدعومة بتقنيات حديثة وخطط تطوير ممتدة منذ سنوات.

أهم 10 معلومات عن شبكة السنترالات والاتصالات في مصر:

عدد السنترالات في مصر بلغ 1676 سنترالًا حتى نهاية مارس 2025.

السعة الإجمالية للسنترالات وصلت إلى 18.59 مليون خط.

الخطوط الأرضية النشطة المستخدمة فعليًا تبلغ 13.37 مليون خط.

هناك 11.87 مليون اشتراك في الإنترنت الأرضي بمختلف المحافظات.



سنترال رمسيس ليس مركز التشغيل الرئيسي، بل جزء من شبكة موزعة تضمن استمرارية الخدمة.

الدولة نفذت خطة تطوير للبنية التحتية منذ 2018 باستثمارات 3 مليارات دولار.

تكنولوجيا الألياف الضوئية هي الركيزة الأساسية لخطة التحديث والاعتماد عليها يزداد.

متوسط سرعة الإنترنت الثابت ارتفع إلى 85.64 ميجابت/ثانية في أبريل 2025 بعد أن كان 5.3 ميجابت في 2017.

تم ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية من أصل 31.5 ألف مبنى مستهدف.

تم توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة إلى 2563 مدرسة ثانوي في جميع محافظات مصر.