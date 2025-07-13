الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37280 جنيه

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سعر الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37280 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 13 يوليو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر.


أسعار الذهب في مصر اليوم:
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عيار 24: 5326 جنيهًا
- عيار 21: 4660 جنيهًا
- عيار 18: 3994 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا


وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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