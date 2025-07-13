شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 24 بـ 404.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 359 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 404.50 درهم

عيار 22 سجل 374.50 درهم

عيار 21 سجل 359.00 درهم

عيار 18 سجل 307.75 درهم

عيار 14 سجل 238.00 درهم

عيار 12 سجل 204.00 درهمالاونصة12581.25 درهم

الجنيه الذهب 2872.00 درهم

الأونصة بالدولار3356.83 دولار

سعر الذهب في الامارات

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا ، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية،

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.