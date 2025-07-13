شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها في الطب البشري والعلاج الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة باديا ورش تدريبية متميزة لطلاب كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي، قدمها وفد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين من جامعة تكساس الفرع الطبي (UTMB)، في إطار سعي الجامعة المستمر لتوفير بيئة تعليمية متطورة تدعم الطلاب وتؤهلهم للمنافسة على المستوى العالمي.

واستهدفت الورش التدريبية تعزيز المهارات العملية والمعرفية للطلاب في المجالات الطبية والعلمية، من خلال برنامج تدريبي مكثف يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

وركزت الورش التدريبية على أحدث التقنيات والمناهج العالمية في التعليم الطبي لإكساب الطلاب خبرات جديدة.

جدير بالذكر أن الشراكة بين جامعة باديا والفرع الطبي لجامعة تكساس UTMB، تركز على تعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، وتصميم برامج تعليمية متطورة، ودعم الأبحاث العلمية المشتركة في التخصصات الطبية لترسيخ أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتبادل المعرفي والابتكار في المجالات الطبية والعلمية.

وتُعد جامعة باديا واحدة من أحدث وأسرع الجامعات نموًا في مصر، منذ انطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تقدم تجربة تعليمية متكاملة تشمل برامج أكاديمية متميزة، وبيئة جامعية داعمة، فضلًا عن أنها تضم هيئة تدريس متميزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والكفاءة المهنية في 6 كليات في مختلف التخصصات، وتسعى لتخريج جيل جديد من القادة والمبدعين القادرين على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، كما توفر بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتي القاهرة والجيزة.



جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها (7)



جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها (1)



جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها (2)



جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها (3)



جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها (4)



جامعة باديا تستقبل خبراء من جامعة تكساس لتدريب طلابها (5)