شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة بـ383 مليون دولار لأكثر من 100سوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر حافظت على المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة خلال عام 2024، مستحوذة على 27% من الحصة السوقية العالمية، بإجمالي صادرات بلغت 383 مليون دولار وبكمية تجاوزت 353 ألف طن، ما يعكس استمرار الثقة الدولية في جودة وتنافسية المنتج المصرى.

وأوضح المجلس أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسار نمو قوي حققته مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ معدل النمو السنوي في قيمة الصادرات نحو 26% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في حين بلغ معدل النمو في الكميات 24% خلال نفس الفترة.

كما شهد العام الأخير فقط (2023–2024) نموًا في القيمة بنسبة 14%، في مؤشر واضح على تزايد الطلب العالمي على الفراولة المصرية المجمدة.

وأشار المجلس إلى أن الصين تصدرت قائمة أكبر 5 دول مستوردة للفراولة المصرية في 2024، بإجمالي واردات بلغت 41.9 مليون دولار (تمثل 11% من إجمالي الصادرات)، تلتها ألمانيا بقيمة 41.8 مليون دولار، ثم روسيا بـ31.1 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ30.9 مليون دولار، وبولندا بـ30.5 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الدول الخمس وحدها استحوذت على نحو 46% من إجمالي صادرات مصر من الفراولة المجمدة، مما يعكس تنوّع الأسواق المستهدفة وانتشار المنتج المصري عبر مختلف القارات، بالإضافة إلى عمق الثقة التي تحظى بها الفراولة المصرية لدى كبار المستوردين عالميًا.

وأشار المجلس التصديري، إلى أن استمرار هذا الأداء القوي يعكس جهود القطاعين العام والخاص في تحسين جودة المنتج وتطبيق معايير سلامة الغذاء العالمية، فضلًا عن تطوير منظومة التصدير وسلاسل الإمداد والتعبئة، والتي أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق الدولية.

وشدد المجلس على أهمية استثمار هذا النجاح في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية في الأسواق الواعدة، بالتوازي مع العمل على تنويع المنتجات الزراعية المصنعة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الغذائية المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ومكانة مصر التصديرية عالميًا.