شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة يلتقى سكان المدينة للاستماع إلى مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عدداً من سكان المدينة، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وإطلاعهم على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز روح المواطنة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف التواصل المباشر، وتلبية احتياجات المواطنين.

وشارك في اللقاء نواب رئيس الجهاز، ومعاونوه، ومديرو الإدارات المعنية، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجهاز، عبّر فيها عن تقديره لحضور المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع المباشر لكافة المطالب والمقترحات، والعمل الجاد على تذليل العقبات التي تواجه السكان، بما يسهم في الارتقاء بالمدينة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

وتم خلال اللقاء مناقشة مطالب السكان ومقترحاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، والاستماع إلى المشكلات التي تواجه المواطنين داخل المدينة، بجانب التوجيه بوضع آليات تنفيذ لتلك المطالب بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والتأكيد على أهمية التواصل الدائم مع السكان في دعم جهود التنمية.

وأكد المهندس محمد الغمراوي أن جهاز المدينة ملتزم بالسعي نحو تطوير منظومة الخدمات، مشددًا على أن نجاح المدينة يعتمد على التكامل بين الأجهزة التنفيذية وسكان المدينة كأطراف فاعلة في التنمية.