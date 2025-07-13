شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشيخ زايد يُعلن ترخيص 50 مركبة نقل جماعى جديدة على خطوط مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص50 سيارة نقل جماعي جديدة «ميكروباص» سعة 14 راكبًا على خطوط مختلفة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومشاركة مجلس أمناء المدينة، ضمن جهود زيادة خدمة النقل الجماعي بالمدينة، حيث تقدم للقرعة 100 مواطن بالمركز التكنولوجي بجهاز المدينة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، في إطار حرص الجهاز على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل لعدد 50 سائقا.

وأوضح المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد للتنمية، أن القرعة أسفرت عن سحب أسماء الفائزين بواقع 50 أساسيًا و10 أسماء احتياطيًا، بحضور اللجنة المختصة والمتقدمين ممن ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها واعضاء مجلس أمناء المدينة.

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تقرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحاً أنه تم اختيار الفائزين ممن انطبقت عليهم الشروط والتي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة طبقًا للضوابط والمعايير القانونية واللوائح المنظمة.