شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.500 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 21 سعر 36.300 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.500 ريال

- عيار 22 سجل 38.025 ريال

- عيار 21 سجل 36.300 ريال

- عيار 18 سجل 31.125 ريال

- عيار 14 سجل 24.200 ريال

- عيار 12 سجل 20.750 ريال

- الاونصة 1290.450 ريال

- الجنيه الذهب 290.425 ريال

- الأونصة بالدولار 3356.88 دولار

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود.