شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة مصرية تستخدم حلول البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

قالت بسمة راضي، رئيس قطاع علوم البيانات بشركة بلتون القابضة، والعضو المنتدب لشركة روبن، إن الشركة تعاقدت مع أكثر من 30 عميل معظمهم في مصر والمغرب لتقديم خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعمل هذه الشركات في 8 قطاعات أبرزها التأمين، والإيجارات، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، مضيفًا نطمح في التعاون مع الحكومة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

جاء ذلك خلال ورشة تعليمية عقدتها شركة روبن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي-التابعة لشركة بلتون القابضة- لعدد من الصحفيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إطلاق شركة بلتون أول شركة متخصصة في هذا المجال، بهدف دعم نمو الأعمال وتمكين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

عددت "راضي"، الخدمات التي تقدمها شركة روبن في السوق المصري، وأبرزها أولًا الاستشارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال مساعدة الشركات على تقديم نضج البيانات وبناء أطر استراتيجية تحول البيانات إلى قيمة قابلة للتنفيذ وقابلة للتوسع، وثانيًا تنفيذ حلول البيانات والذكاء الاصناعي من خلال تقديم أدوات ومنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل لوحات المعلومات، ومحركات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع احتياجات الأعمال الفعلية وفي الوقت الحقيقي.

أضافت ثالثًا تقدم شركة روبن خدمة رفع الكفاءات لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال التدريب المستهدف، وتزويد الفرق بمهارات عملية في الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء وتحقيق تأثير ملموس، رابعًا كما تقدم الشركة خدمات منتجات البيانات عبر تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لتسهيل التبني وتسريع رحلة المؤسسات نحو الذكاء الاصطناعي.

قالت بسمة راضي، إن شركة روبن تستهدف قيادة مشهد علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في المنطقة من خلال تمكين المؤسسات من تحويل بياناتها إلى أصل استراتيجي يعزز الابتكار ويدفع نحو تحقيق نجاح أعمال مستدامة، وتستهدف سد الفجوة بين التحليلات المتقدمة والتأثير الواقعي من خلال إطلاق الإمكانات الكاملة لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تحسين الأداء وتقليل المخاطر والتوسع بكفاءة.