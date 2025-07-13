شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 13 -7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 يوليو 2025 استقرارا، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.557 جنيه للشراء.

13.613جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.666جنيه للشراء.

13.611جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.666جنيه للشراء.

13.606جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.553جنيه للشراء.

13.628جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.65جنيه للشراء.

13.59جنيه للبيع