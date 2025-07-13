سياك للتطوير العقاري تنتهى من تسليم 70% من مشروع "The Central العاصمة الإدارية الجديدة" فى قلب مركز المال والأعمال

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القاهرة - سامية سيد - في قلب العاصمة الإدارية: "The Central" مشروع سياك للتطوير العقاري يحقق أرقامًا قياسية.. 70% تسليم و90% مبيعات

تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر والتحول المتزايد للاستثمارات والشركات نحو العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت شركة سياك للتطوير العقاري عن البدء في تسليم مشروعها الواعد " The Central – العاصمة الإدارية الجديدة"، حيث أنهت الشركة تسليم 70% من وحدات المشروع بالفعل، ونجحت في تحقيق معدلات مبيعات مرتفعة تجاوزت 90% منه. ليقترب"The Central" من الخطوات الأخيرة لإستكماله واستقبال الكثير من الشركات المتميزة.

يتميز "The Central العاصمة الإدارية الجديدة" بموقعه الاستراتيجي والحيوي بقلب المنطقة المركزية للأعمال (CBD) داخل الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إطلالة مباشرةً على البنك المركزي المصري وبجوار البورصة المصرية، وعلى بعد خطوات قليلة من المنطقة الحكومية والقصر الرئاسي ومجلس الوزراء، ليمثل المشروع أيقونة حقيقية للتميز والثقة والاستثمار الواعد التي تتميز بها شركة سياك للتطوير العقاري في مختلف مشروعاتها.

في سياق ذلك، صرحت المهندسة نهلة الإبياري العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري: "نحن في 'The Central العاصمة الإدارية'، لا نقدم مجرد وحدات إدراية بل نقدم أساسًا للنمو، وبيئة متكاملة للعمل والنجاح، وقيمة استثمارية ملموسة على المدى الطويل، وهو ما نضعه دائمًأ نصب اعيينا في كافة مشروعاتنا، وما يتمتع به The Central من كونه في قلب عاصمة المستقبل وقبلة الاستثمارات جعلنا حريصين علي ان يكون هذا المشروع صورة حقيقية للمشروعات المصرية القادرة على المنافسة بقوة محليًا ودوليُا، من موقع متميز وتصميمات عصرية تم وضعها على يد مجموعة من افضل الخبراء والخدمات التي يوفرها المشروع والتزامنا بجداول العمل الخاصة به وصولاً إلى أهم ما يميزنا وهو التسليم في المواعيد المحددة ، ليكون بحق صورة نموذجية للمشروعات الإدارية المتكاملة ووجهة اعمال استثنائية لكل من يبحث عن فرصة استثمارية حقيقية تحقق أعلي العوائد الاستثمارية علي مدار سنوات عديدة."

راعت شركة سياك للتطوير العقاري أن يكون المشروع فرصة حقيقية للشركات الباحثة عن مكان يوفر لها بيئة عمل متميزة تمكنها من تحقيق أهدافها ويصل بها لأكبر العوائد الاستثمارية، حيث يتم تنفيذ المشروع من قبل واحدة من اكثر الشركات المصرية الخبيرة في مجال التشييد والبناء " الشركة الهندسية للصناعات والتشييد سياك " والمعروفة بتنفيذها لمجموعة من اكبر المشروعات الإدارية الضخمة، والمناطق الصناعية والأبراج والفنادق والمشروعات السكنية، إضافة إلى الكثير من المشروعات المتميزة في مصر والشرق الأوسط.

كما صُمم المشروع لتمكين الشركات بكافة أحجامها، عبر توفير مجموعة متنوعة من الوحدات الإدارية تناسب الشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة، مع خيارات تخصيص داخلية من خلال ثلاث باقات تشطيب مقدمة من شركة سياك للتطوير العقاري تلبي كلًا منها رغبة أصحاب الاعمال المختلفة في دعم علامتهم التجارية وتضمن توفير كافة احتياجاتهم التشغيلية.

ويتكون "The Central العاصمة الإدارية الجديدة" من أرضي و7 طوابق، مع طابقين لمواقف السيارات تحت الأرض، ومساحات مخصصة للأرشيف والتخزين و5 مصاعد عالية السرعة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات والمرافق المتميزة التي توفر خدماتها للعاملين بالشركات المختلفة وكذلك الضيوف.

كما أن المشروع يطبق اعلي معايير الاستدامة من بنية تحتية ذكية مجهزة لدعم كافة النظم التكنولوجية الحديثة (الأمن، التحكم في الدخول، إدارة الطاقة)، وتتماشي مع معايير السلامة البيئية من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية لتقليل التكاليف والأثر البيئي، إضافة إلى استخدام مواد بناء وتصميم مستدام لضمان استمرارية العمل والكفاءة التشغيلية لسنوات عديدة، مع الالتزام بالحفاظ على مرافق المبني بصورة دائمة عبر الاستعانة بواحدة من افضل الشركات المتخصصة في إدارة المنشأت والمرافق وهي "SIAC FM" الشركة الشقيقة والتابعة لمجموعة سياك القابضة، والتي تمكنت من شغل مكانة رائدة بالسوق كواحدة من اكثر الشركات كفاءة في مجال إدارة المنشآت والأصول العقارية، وهو ما يمثل قيمة مضافة للمشروع وللعملاء.

ليعلن "The Central – العاصمة الإدارية الجديدة" عن جاهزيته لإعادة تعريف مشهد الأعمال في واحدة من اكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات في مصر، وليؤكد علي قدرة شركة سياك للتطوير العقاري على تطوير منتجات عقارية بمعايير تنافسية عالمية تجعلها بحق واحدة من أكثر الشركات العقارية الرائدة القادرة على دعم مسيرة التنمية العمرانية في مصر.











