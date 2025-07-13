شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.