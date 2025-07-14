شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يغلق تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025 على تراجع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 08:09 م

أغلق سعر الجنيه الاسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الأحد 13-7-2025، على تراجع، ليسجل فى البنك المركزي 66.71 جنيه للشراء، و66.91 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.64 جنيه للشراء، و67.28 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فوري للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى66.64 جنيه للشراء67.28 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر66.64 جنيه للشراء.67.28 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية66.63 جنيه للشراء.67.28 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى66.62 جنيه للشراء67.28 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة66.64 جنيه للشراء67.28 جنيه للبيع سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي66.70 جنيه للشراء67.35 جنيه للبيع



