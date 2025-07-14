شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواصفات السيارة بستيون T77 PRO والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالإثنين، 14 يوليو 2025 07:30 ص
كشفت شركة " مصر حلوان " عن احدث قائمة سعرية لسيارات بستيون في مصر حيث حددت الشركة أسعار سيارات " بيستون T77 " موديل 2025، فئة الـ "!PREMIUM " بسعر 1.315 مليون جنيه، حيث وصل قيمة التخفيضات إلى 70 ألف جنيه.
تعتمد السيارة " بيستون T77 pro " موديل 2025 على محرك تربو رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي، وبقوة 169 حصان، وعزم دوران 258 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.
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