الاقتصاد

أسعار ومواصفات السيارة بستيون T77 PRO

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أسعار ومواصفات السيارة بستيون T77 PRO

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الإثنين، 14 يوليو 2025 07:30 ص

كشفت شركة " مصر حلوان " عن احدث قائمة سعرية لسيارات بستيون في مصر حيث حددت الشركة أسعار سيارات " بيستون T77 " موديل 2025، فئة الـ "!PREMIUM " بسعر 1.315 مليون جنيه، حيث وصل قيمة التخفيضات إلى 70 ألف جنيه.

تعتمد السيارة " بيستون T77 pro " موديل 2025 على محرك تربو رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي، وبقوة 169 حصان، وعزم دوران 258 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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