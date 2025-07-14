شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 8 معلومات عن صادرات الفراولة المجمدة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مصر ترسيخ مكانتها كقوة تصديرية عالمية في قطاع الأغذية، بعدما تصدرت قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة على مستوى العالم خلال عام 2024.



هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتجات المصرية، ويأتي نتيجة عمل متكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصنعة وفتح أسواق جديدة حول العالم.



وفيما يلي أهم 8 معلومات عن صادرات الفراولة المجمدة المصرية في 2024:

1. مصر جاءت فى المركز الأول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة خلال 2024.



2. سجلت إجمالى صادرات الفراولة المجمدة المصرية 383 مليون دولار.



3. حصة سوقية ضخمة:

استحوذت مصر على 27% من السوق العالمية للفراولة المجمدة.



4. بلغت الكمية المصدرة 353 ألف طن من الفراولة المجمدة.



5.ارتفعت قيمة الصادرات بمعدل سنوي 26%، والكمية بنسبة 24% بين 2020 و2024.



6. أكبر الأسواق المستوردة:



جاءت الصين في الصدارة بواردات قيمتها 41.9 مليون دولار، تلتها ألمانيا وروسيا وأمريكا وبولندا.



7. هذه الدول الخمس تمثل 46% من صادرات مصر، مما يعكس انتشار المنتج في أكثر من 100 سوق عالمى.



8. ساهم تحسين جودة المنتج، وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التصدير والتعبئة في تحقيق هذا الأداء القوى.