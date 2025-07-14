الاقتصاد

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025

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تراجع سعر الجنيه الاسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمين

الإثنين، 14 يوليو 2025 11:06 ص

بدأ سعر الجنيه الإسترليني  تعاملاته أمام الجنيه المصرى  بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الاثنين 14-7-2025، على تراجع، ليسجل فى البنك المركزي 66.71 جنيه للشراء، و66.91 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى 66.49 جنيه للشراء، و67.88 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.49  جنيه للشراء
66.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
66.58 جنيه للشراء.
66.88   جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
66.57  جنيه للشراء.
66.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
66.58 جنيه للشراء
66.88  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
66.59 جنيه للشراء
66.88  جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
66.61  جنيه للشراء
67.   جنيه للبيع


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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