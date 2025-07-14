شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": إعادة محطة الشباب للخدمة بقدرة 1500 ميجا وات قبل الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء نجحت في إعادة محطة كهرباء الشباب بالإسماعيلية بقدرة 1500 ميجا وات للخدمة، مساء أمس، قبل الموعد المحدد لها ، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تعود جميع الوحدات بالمحطة للعمل اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج بالشركة القابضة للكهرباء، حرصوا على التواصل المستمر مع رئيس شركة شرقة الدلتا لانتاج الكهرباء لمتابعة أعمال الإصلاح وسرعة إنهاء العطل و تذليل كافة العقبات لعودة المحطة للخدمة في اسرع وقت.

وأوضح المصدر أن توقف المحطة لا يعنى تأثر اى منطقة أو محافظة على مستوى الجمهورية بأى انقطاعات نتيجة الاعتماد على شبكة موحدة تقوم بتوزيع الطاقة المنتجة على المشتركين.

يذكر أن محطة كهرباء الشباب بالاسماعيليه تم رفع القدرة الإنتاجية للمحطة من 1000 ميجاوات إلى 1500 ميجاوات باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة دون استخدام أي شكل من أشكال الوقود والاستفادة من العادم الناتج من الوحدة الغازية باستخدام البخار واستعادة الطاقة من البخار وذلك من خلال تحويلها إلى محطة ذات الدورة المركبة وإضافة إنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للمحطة.

وكانت المحطة تعمل بنظام الدورة البسيطة منذ عام 1982 من خلال 3 وحدات غازية تم تدعيمها في عام 2011 بإنشاء 8 وحدات فقط وتنتج 1000 ميجاوات وبعد التطوير وإدخال نظم تكنولوجيا الدورة المركبة التي تعمل دون استخدام الوقود تم زيادة القدرة الإنتاجية الى 1500 ميجاوات من خلال استخدام نظام مكثف التبريد بالهواء الذي تم تنفيذه لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.