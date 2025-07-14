شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب العالمى اليوم لأعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع بداية أسبوع التداول، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 3375 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3362 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 3365 دولارا للأونصة.



أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5348 جنيهًا.

- عيار 21: 4680 جنيهًا.

- عيار 18: 4011 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا

استطاع الذهب الارتفاع اليوم بعد الأداء الإيجابي خلال الأسبوع الماضي وإغلاقه تداولات الأسبوع على 3350 دولارا للأونصة، ولكن يواجه الذهب حالياً منطقة مقاومة عند المستوى 3375 دولارا للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد.

تشهد أسواق الذهب عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى المشهد بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التجارية العالمية الأمريكية.

هدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.